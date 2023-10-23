Министры обороны Армении и Франции обсудят элементы военного сотрудничества

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Министры обороны Армении и Франции Сурен Папикян и Себастьен Лекорню обсудят элементы военного сотрудничества.

«Министр обороны находится во Франции с официальным визитом и проведет встречу со своим коллегой. Будет обсуждено множество вопросов, начиная с образовательных. Определенные элементы военного сотрудничества также найдут место в обсуждениях», – сказал председатель парламентской комиссии Армении по вопросам обороны и безопасности, депутат Андраник Кочарян.

На вопрос о том, является ли это расширением сферы военного взаимодействия Армении, он заявил, что любая страна должна расширять рамки сотрудничества.

«44-дневная война нам подсказала, что мы должны проводить широкую работу и наладить такие отношения, которые будут нацелены на должное разрешение всех вопросов, касающиеся наших границ и стабильности государства», – сказал Кочарян.