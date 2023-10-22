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Байден обсудил с Нетаньяху положение дел на Ближнем Востоке

Байден обсудил с Нетаньяху положение дел на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров.

«Сегодня днем президент Байден провел телефонную беседу с Нетаньяху, в ходе которой обсуждались события в Израиле и секторе Газа. В ближайшее время будет опубликовано заявление по итогам переговоров», – отметили в Белом доме.

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировали в воскресенье Байдена о ситуации вокруг палестино-израильского конфликта.

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