Сатановский не держит зла на Соловьева за увольнение

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Телеведущий Владимир Соловьев поступил «абсолютно правильно», уволив востоковеда Евгения Сатановского с канала «Соловьев LIVE» за высказывания в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сам Евгений Сатановский сообщил «Фонтанке».

«Володя все написал и имеет на это полное право. Мне, может, и жалко, что это совпало с его 60-летием, но это совершенно точно не нарочно, так случайно получилось», — сказал он.

Евгений Сатановский напомнил, что в молодости трудился в горячем цеху металлургического завода «Серп и Молот».

«Вы себе представляете, какова лексика у человека с моей биографией?» — отметил он.

Также востоковед сравнил себя с политиком Виктором Черномырдиным, который говорил медленно, потому что переводил «с русского устного на русский конвенциональный».

«Мне гораздо проще говорить русским устным языком, я на нем не ругаюсь, а разговариваю. В этой моей привычке я не сказал по поводу никого, тем более дамы, ни одного матерного слова», — добавил Сатановский.

«Не привыкли люди к тому, что в стране, именуемой Россия, то, что они делают, могут охарактеризовать не совсем так, как им может понравиться. Но это было максимально мягко, вежливо, в высшей степени цивилизованно. Но при этом, конечно, Владимир Рудольфович абсолютно правильно сделал, тут ведь правила игры такие», — подчеркнул он.

Ранее Сатановский в прямом эфире нецензурно выразился в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой. После этого инцидента Владимир Соловьев, с которым сотрудничал Сатановский, принял решение об увольнении эксперта, извинившись также перед МИД РФ.