Чернышевский: Украинцы, учитесь у азербайджанской армии

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Бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube прокомментировал ситуацию на украинском театре военных действий и выразил мысли о необходимости совершенствования тактики ВСУ на поле боя, сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

«Украинской армии нужна новая тактика, новое осмысление боя, какие-то новые нестандартные решения, опирающиеся на новую технику и ее возможности. Как всегда было в мировой истории, появляется новое оружие, которое меняет условия боя. И пока люди не найдут способ его эффективного применения, наблюдается тупиковая ситуация», – констатирует он.

«На мой взгляд, азербайджанская армия в данном случае продемонстрировала, как это может выглядеть в реальном бою. Она смогла нащупать новую тактику в использовании дронов и других современных средств, в частности, средств РЭБ, и разгромить очень мощные армянские укрепления и вражеские силы ПВО. И если Вторая Карабахская война длилась 44 дня, то Третья завершилась за один день и 23 часа. Это показывает, как следует наращивать мощь своих ударов и тактическое мастерство», – уверен Чернышевский.

«Учитесь у азербайджанской армии. Нужна новая тактика, опирающаяся на дроны, на средства РЭБ, на контроль над полем боя, на малые мобильные группы», – советует историк.