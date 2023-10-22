Намазов: Для новой войны на Южном Кавказе больше нет предпосылок

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Азербайджанский политолог Эльдар Намазов в беседе с журналистом и публицистом Виталием Портниковым в Youtube поделился своим видением ситуации в регионе, сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

«Для новой войны на Южном Кавказе больше нет предпосылок. А все потому, что Азербайджан уже восстановил свою территориальную целостность.

Самой большой проблемой был тот факт, что наши земли находились под оккупацией. 44-дневная война не решила этот вопрос, ибо оставался еще сепаратистский режим. Мы три года пытались уговорить правительство Пашиняна выполнить договоренности. Тогда этого не получились. Но сейчас для подписания мирного договора нет больших препятствий», – отметил Намазов.

«Армения не вернула нам без войны ни сантиметра территории. Все земли нам пришлось возвращать ценой крови наших воинов. А на данный момент нет вопросов, которые необходимо решать военными действиями. Там остались вопросы коммуникаций, демаркации и делимитации границ и много подобных вопросов, из-за которых вряд ли может разразиться новая война», – заявил политолог.

«Армяне могут возвращаться в Азербайджан, азербайджанцы могут вернуться в Зангезур и другие районы Армении. По крайней мере, это следует ставить целью», – сказал он.

По его словам, Азербайджан прошел очень тяжелый путь, чтобы достичь нынешнего уровня независимости. «Были попытки переворотов. Мы через это прошли и смогли сохранить свою целостность, за исключением вопроса с армянами. И мы знаем, как решать эти вопросы», – отметил Намазов.

«Турецко-азербайджанская совместная армия (согласно Шушинской декларации, в случае военного вторжения извне Азербайджан и Турция действуют сообща – прим.ред) – это примерно миллион военнослужащих. Все в курсе об их подготовке и о технологиях, которыми они владеют. Я не думаю, что какая-то крупная страна по соседству, Иран или Россия, всерьез рассматривала бы вопрос столкновения с турецко-азербайджанским военным союзом.

А внутри страны у нас сильная монолитность, общество наше считает себя победителем, наблюдается очень высокий патриотический дух. Нынешний уровень консолидации азербайджанского общества очень высок. И я не думаю, что России или кому-то еще удастся его изнутри взорвать», – резюмировал он.