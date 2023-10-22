Гаджиев надеется, что наши футболисты-ампутанты напомнят миру о минной опасности (видео) |
Намазов: Для новой войны на Южном Кавказе больше нет предпосылок |
В Баку совершил экстренную посадку борт Air Canada |
В Баку подтвердили участие в министериале «3+3» в Тегеране |
ЕС может пролонгировать действие ограничений цен на газ |
Анкара: F-16 уже находятся в Азербайджане (видео) |
Azersun стал чемпионом Европы (фото, видео) |
Главы МИД встретятся в Иране в формате «3+3» |
Азербайджанский дипломат: Попытки Запада вооружить Армению не служат миру |
Главное Мнения

Намазов: Для новой войны на Южном Кавказе больше нет предпосылок

Намазов: Для новой войны на Южном Кавказе больше нет предпосылок

Азербайджанский политолог Эльдар Намазов в беседе с журналистом и публицистом Виталием Портниковым в Youtube поделился своим видением ситуации в регионе, сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

«Для новой войны на Южном Кавказе больше нет предпосылок. А все потому, что Азербайджан уже восстановил свою территориальную целостность.

Самой большой проблемой был тот факт, что наши земли находились под оккупацией. 44-дневная война не решила этот вопрос, ибо оставался еще сепаратистский режим. Мы три года пытались уговорить правительство Пашиняна выполнить договоренности. Тогда этого не получились. Но сейчас для подписания мирного договора нет больших препятствий», – отметил Намазов.

«Армения не вернула нам без войны ни сантиметра территории. Все земли нам пришлось возвращать ценой крови наших воинов. А на данный момент нет вопросов, которые необходимо решать военными действиями. Там остались вопросы коммуникаций, демаркации и делимитации границ и много подобных вопросов, из-за которых вряд ли может разразиться новая война», – заявил политолог.

«Армяне могут возвращаться в Азербайджан, азербайджанцы могут вернуться в Зангезур и другие районы Армении. По крайней мере, это следует ставить целью», – сказал он.

По его словам, Азербайджан прошел очень тяжелый путь, чтобы достичь нынешнего уровня независимости. «Были попытки переворотов. Мы через это прошли и смогли сохранить свою целостность, за исключением вопроса с армянами. И мы знаем, как решать эти вопросы», – отметил Намазов.

«Турецко-азербайджанская совместная армия (согласно Шушинской декларации, в случае военного вторжения извне Азербайджан и Турция действуют сообща – прим.ред) – это примерно миллион военнослужащих. Все в курсе об их подготовке и о технологиях, которыми они владеют. Я не думаю, что какая-то крупная страна по соседству, Иран или Россия, всерьез рассматривала бы вопрос столкновения с турецко-азербайджанским военным союзом.

А внутри страны у нас сильная монолитность, общество наше считает себя победителем, наблюдается очень высокий патриотический дух. Нынешний уровень консолидации азербайджанского общества очень высок. И я не думаю, что России или кому-то еще удастся его изнутри взорвать», – резюмировал он.

Теги:
Из этой рубрики
Намазов: Для новой войны на Южном Кавказе больше нет предпосылок
Мнения

Намазов: Для новой войны на Южном Кавказе больше нет предпосылок

2023/10/22, 19:46
Абовян: Иран не хочет допускать ЕС и США к решению проблем Южного Кавказа (видео)
Мнения

Абовян: Иран не хочет допускать ЕС и США к решению проблем Южного Кавказа (видео)

2023/10/22, 10:31
Сатановский оскорбил Медведева, назвав "мелким слабеньким дерьмом" (видео)
Мнения

Сатановский оскорбил Медведева, назвав «мелким слабеньким дерьмом» (видео)

2023/10/22, 10:04
Коротченко: Опыт Израиля, как и опыт Азербайджана, надо изучать
Мнения

Коротченко: Опыт Израиля, как и опыт Азербайджана, надо изучать

2023/10/20, 23:39
Хзмалян: Главная задача - выход из ОДКБ, ЕАЭС, СНГ (видео)
Мнения

Хзмалян: Главная задача – выход из ОДКБ, ЕАЭС, СНГ (видео)

2023/10/20, 22:26
Хзмалян: Выступление Пашиняна в Европарламенте расставило все точки над i (видео)
Мнения

Хзмалян: Выступление Пашиняна в Европарламенте расставило все точки над i (видео)

2023/10/20, 21:14
Генерал Маккензи: У Израиля нет выбора
Мнения

Генерал Маккензи: У Израиля нет выбора

2023/10/20, 17:24
Колеров: Присутствие росмиротворцев сокращается, они уйдут
Мнения

Колеров: Присутствие росмиротворцев сокращается, они уйдут

2023/10/18, 21:47
Эрсин Татар: Мы получили большую поддержку от Азербайджана и благодарны президенту Алиеву
Мнения

Эрсин Татар: Мы получили большую поддержку от Азербайджана и благодарны президенту Алиеву

2023/10/18, 17:13