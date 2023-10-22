Сунак отгородится от соседей забором

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Британский премьер-министр Риши Сунак решил возвести деревянный забор у своего особняка в деревне Кирби-Сигстон (графство Северный Йоркшир). Об этом сообщает газета The Mail on Sunday.

Согласно заявке, направленной главой правительства муниципальным властям, 50-метровый забор высотой 1,2 м должен закрыть последний открытый участок перед домом и стать «скромным барьером, препятствующим вторжению на жилую территорию». Такое решение было принято после вторжения в августе на участок, где не оказалось ни охраны, ни полиции, активистов международной природоохранной организации Greenpeace.