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ОЗА: Татоян опечален отсутствием насилия против карабахских армян

ОЗА: Татоян опечален отсутствием насилия против карабахских армян

Бывший омбудсмен Армении Арман Татоян опечален, что в отношении армянских жителей в Карабахе не было применено какого-либо насилия.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что А.Татоян вновь озвучил ряд азербайджанофобских и смехотворных заявлений.

«Чувствуется, что А.Татоян и его единомышленники крайне опечалены, что в отношении армянских жителей в Карабахском регионе Азербайджана не было применено какого-либо насилия. Они никак не могут доказать свои ложные утверждения о «геноциде», «этнической чистке», возмущаются и озвучивают одно за другим безосновательные мнения», – подчеркнули в общине.

В заявлении сообщается, что также безосновательны утверждения А.Татояна и подобных ему лиц, обладающих «дашнакским» мышлением, которые искажают деятельность общины Западного Азербайджана.

«Община Западного Азербайджана не имеет территориальных претензий к Армении. Работа общины носит чисто правозащитный и гуманитарный характер и направлена на мирное возвращение западных азербайджанцев на родину предков и предотвращение уничтожения исторического и культурного наследия азербайджанского народа в Армении», – говорится в документе.

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