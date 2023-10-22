Азербайджанский дипломат: Попытки Запада вооружить Армению не служат миру

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Международное сообщество не смогло предотвратить агрессию против Азербайджана и нашего народа, преступления этнической чистки и варварства, обеспечить исполнение своих резолюций. Посреднические усилия, предпринятые в рамках ОБСЕ с целью содействия разрешению конфликта, не дали результатов. Вместо того чтобы называть все своими именами, имели место двойные стандарты и избирательность в отношении международного права, а также попытки сохранить «рациональный баланс», что только воодушевило агрессора.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Азербайджана в Совете Безопасности ООН Тофик Мусаев в ходе открытых дебатов на тему «Мир посредством диалога: вклад региональных, субрегиональных и двусторонних соглашений в предотвращение и мирное урегулирование споров». Его слова приводит «Азертадж».

Тофик Мусаев отметил, что попытки некоторых нерегиональных стран применить на Южном Кавказе свой прошлый и нынешний колониальный опыт и расширить ксенофобскую политику в регионе, в том числе вооружить Армению и поддержать проводимую ею пропаганду ненависти, не служат миру.

«В качестве явного нарушения Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН можно указать почти 30-летнюю оккупацию суверенных азербайджанских территорий соседней Арменией. Это свидетельствует о том, что необходимо увеличить усилия на региональном и международном уровнях для борьбы с неправильным толкованием международного права, защиты суверенитета и территориальной целостности государств», – подчеркнул заместитель постоянного представителя Азербайджана в Совете Безопасности ООН.

В то же время Тофик Мусаев отметил, что в 44-дневной войне Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, освободил сотни населенных пунктов от оккупации, при этом, несмотря на все необоснованные обвинения армянской стороны, не открыл огонь по мирным жителям. Он напомнил участникам заседания, что азербайджанская армия противостояла вооруженным силам Армении, а также подчиненным ей террористическим и наемным группировкам.

Кроме того, заместитель постоянного представителя обратил внимание слушателей на локальные антитеррористические мероприятия, осуществленные 19–20 сентября в Карабахе. «Эти мероприятия осуществлялись в полном соответствии с правами и обязанностями, возложенными на государства в рамках Устава ООН и международного права, и при строгом соблюдении международного гуманитарного права. Они продолжались менее 24 часов и завершились ликвидацией прежнего оккупационного режима и его структур, а также сдачей и выводом вооруженных сил Армении с территории Азербайджана».

Дипломат заявил, что Баку ожидает, что международное сообщество призовет Армению к строгому выполнению взятых на себя международных обязательств: «В этот критический момент мы ждем от международного сообщества, что оно призовет Армению к строгому выполнению взятых на себя международных обязательств, прекращению дезинформации и мезинформации и добросовестному участию в усилиях по установлению мира и стабильности в регионе».