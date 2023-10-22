ОЗА: Франция продолжает грязную деятельность против Азербайджана

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Продажа оружия Францией Армении является проявлением враждебности против Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении говорится, что слова министра обороны Франции о скором подписании контракта на поставку оружия Армении вызывает серьезную озабоченность.

«Кроме того, Франция продолжает свою грязную деятельность против Азербайджана в различных международных организациях.

Поставка Армении оружия со стороны Франции служит усилению реваншизма в этой стране, росту напряженности в регионе. Очевидно, что установление мира в регионе невыгодно официальному Парижу. Франция пытается привнести в регион Южного Кавказа геополитическую конкуренцию и для этого подстрекает Армению на новую войну против Азербайджана», – отмечается в заявлении.

Также в заявлении сказано, что даже в XXI веке эта страна все еще не может отказаться от своего колониального мышления и расистского подхода, такого как «поддержка восточного христианства».

«Мы уверены, что так же, как Франция потерпела полное поражение в своих «посреднических» усилиях, она потерпит неудачу и в политике вооружения Армении. Регион Южного Кавказа смотрится лучше без Франции», – отметили в Общине.