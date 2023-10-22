Российский депутат заподозрил мэра Москвы в разглашении гостайны

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Депутат Мосгордумы Евгений Ступин попросил ФСБ проверить мэра Москвы Сергея Собянина на разглашение гостайны. Все дело в ракетном заводе, который Собянин, глава Минобороны России Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров недавно с помпой открыли в Некрасовке — прямо рядом с жилыми домами.

Располагается он в промзоне «Руднево», местные жители даже протестовали против вырубки парка «Косинский» под строительство, но безуспешно.

«Засветив публично этот завод, Собянин сделал его военной целью, а про возможности украинских беспилотников долетать до Кремля мы помним. Теперь беспилотники могут полететь в промзону Руднево, и … промахнуться, угодив в собянинские человейники. Число возможных жертв не поддается подсчету», — написал Ступин в своем ТГ-канале.