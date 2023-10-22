Сатановский оскорбил Медведева, назвав «мелким слабеньким дерьмом» (видео)

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Российский ученый-востоковед, профессор Евгений Сатановский в своем ТГ-канале высказался о возможном преемнике нынешнего лидера страны Владимира Путина.

«Для России «час Х», возможность распада придется на 30-годы, потому что Путин не вечен, он стареет. Как всегда, сильные лидеры берут за себя слабеньких, а Путин – сильный с точки зрения удержания власти», – заявил Сатановский.

«Хотя у меня отдельная тема насчет того, что я думаю по поводу того, как он управляет страной и как он подбирает кадры. Вот из этих кадров какое-нибудь мелкое слабенькое дерьмо он на свое место и поставит. Пример – Медведев», – добавил он.