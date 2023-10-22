В Баку совершил экстренную посадку борт Air Canada |
В Баку подтвердили участие в министериале «3+3» в Тегеране |
ЕС может пролонгировать действие ограничений цен на газ |
Анкара: F-16 уже находятся в Азербайджане (видео) |
Azersun стал чемпионом Европы (фото, видео) |
Главы МИД встретятся в Иране в формате «3+3» |
Азербайджанский дипломат: Попытки Запада вооружить Армению не служат миру |
ОЗА: Франция продолжает грязную деятельность против Азербайджана |
США усилят силы ПВО на Ближнем Востоке |
Главное Мир

Власти Израиля эвакуируют еще 14 приграничных с Ливаном населенных пунктов

Власти Израиля эвакуируют еще 14 приграничных с Ливаном населенных пунктов

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о планах эвакуировать мирных жителей еще 14 населенных пунктов близ границы с Ливаном, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Решение одобрил министр обороны Израиля Йоав Галант. Эвакуация пройдет при совместной работе глав муниципалитетов и ведомств. В план добавили 14 населенных пунктов: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали. Ранее эвакуацию одобрили из 28 населенных пунктов на севере страны.

Теги:
Из этой рубрики
Нетаньяху пригрозил Ливану последствиями за удары движения «Хезболла»
Мир

Нетаньяху пригрозил Ливану последствиями за удары движения «Хезболла»

2023/10/22, 17:24
Россия ударила по украинскому селу, множество жертв и раненых (фото)
Мир

Россия ударила по украинскому селу, множество жертв и раненых (фото)

2023/10/22, 16:22
Сунак отгородится от соседей забором
Мир

Сунак отгородится от соседей забором

2023/10/22, 16:05
Число погибших в результате атак Израиля по сектору Газа возросло до 4651 (обновлено)
Мир

Число погибших в результате атак Израиля по сектору Газа возросло до 4651 (обновлено)

2023/10/22, 15:50
Российский депутат заподозрил мэра Москвы в разглашении гостайны
Мир

Российский депутат заподозрил мэра Москвы в разглашении гостайны

2023/10/22, 13:53
Власти Израиля эвакуируют еще 14 приграничных с Ливаном населенных пунктов
Мир

Власти Израиля эвакуируют еще 14 приграничных с Ливаном населенных пунктов

2023/10/22, 13:22
Байден: Если мы уйдем, Россия победит
Мир

Байден: Если мы уйдем, Россия победит

2023/10/22, 07:55
Эрдоган обсудил по телефону с лидером ХАМАС ситуацию в Газе
Мир

Эрдоган обсудил по телефону с лидером ХАМАС ситуацию в Газе

2023/10/22, 00:01
Армия Израиля заявила, что удары по сектору Газа будут усилены
Мир

Армия Израиля заявила, что удары по сектору Газа будут усилены

2023/10/21, 23:21