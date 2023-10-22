Власти Израиля эвакуируют еще 14 приграничных с Ливаном населенных пунктов

76 Просмотров

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о планах эвакуировать мирных жителей еще 14 населенных пунктов близ границы с Ливаном, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Решение одобрил министр обороны Израиля Йоав Галант. Эвакуация пройдет при совместной работе глав муниципалитетов и ведомств. В план добавили 14 населенных пунктов: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали. Ранее эвакуацию одобрили из 28 населенных пунктов на севере страны.