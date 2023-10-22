Тяжелая автоавария в Кюрдамирском районе (фото)

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В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент зафиксирован на 176-м км главной автодороги Баку-Газах, проходящей через село Аршалы, уточняет «Репорт».

Так, 31-летний водитель легкового автомобиля марки Hyundai Sonata Арастун Афлатун оглы Сардарлы врезался в припаркованный на обочине эвакуатор Hyundai.

В результате ДТП, А.Сардарлы и его пассажиры – 33-летний Гудрат Салех оглы Агамалиев и 29-летний Ниджат Афлатун оглы Сардарлы были доставлены на машине скорой помощи в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.