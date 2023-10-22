Американский эсминец «в деле» (фото)

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5-й флот ВМС США обнародовал в Facebook фото боевой работы американского эсминца USS Carney (DDG 64), который 19 октября перехватил несколько хуситских ракет и БПЛА в Красном море возле Йемена.

В Пентагоне заявляли, что Carney сбил три наземные ударные ракеты, а также несколько беспилотников, которые были запущены поддерживаемыми Ираном силами хуситов в Йемене.

При этом в минобороны США отмечали, что не могут точно сказать, на что были направлены ракеты и БПЛА. Они были запущены из Йемена и направлялись на север вдоль Красного моря, «потенциально к целям в Израиле», подчеркнули в Пентагоне.

