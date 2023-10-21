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Шредер назвал Крым «исторической частью» России

Шредер назвал Крым "исторической частью" России

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал аннексированный Крым частью истории России. Об этом политик заявил, комментируя гипотетический мирный план решения конфликта на Украине в интервью изданию Berliner Zeitung.

Шредер выделил несколько пунктов для урегулирования ситуации. По его мнению, Украина не должна пытаться стать членом НАТО. Политик подчеркнул, что Киев не сможет выполнить все условия для этого. Кроме того, он считает необходимым отмену запрета на двуязычие.

В представленном Шредером плане также упоминается и Крым. «Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть ее истории», — заявил он.

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