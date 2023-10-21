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Байден: Человечеству нужен новый миропорядок, и США могут его создать

Байден: Человечеству нужен новый миропорядок, и США могут его создать

Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии заявил, что человечеству необходим новый миропорядок, и выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет его построить при наличии достаточной дерзости и уверенности в собственных силах, передает РИА Новости.

По его словам, у Соединенных Штатов есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, если быть достаточно дерзкими и уверенными в себе.

«Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок», — сказал американский президент.

Также он заявил, что объединение человечества на новых условиях «расширит перспективы мира, а не уменьшит их».

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