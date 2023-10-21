Фидан заявил, что Турция не допустит продолжения страданий палестинцев

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Израиль держит в тюрьме под открытым небом в блокированном секторе Газа 2 млн палестинцев. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, обращаясь к участникам «Каирского мирного саммита» в столице Египта, на котором обсуждалась ситуация в секторе Газа.

«Израиль держит 2 миллиона человек в тюрьме под открытым небом на территории, непригодной для жизни человека, и называет это защитой от терроризма. Мы не допустим продолжения страданий палестинцев. Мы не потерпим таких преступлений ни в отношении палестинцев, ни в отношении еще кого-либо. Если так будет продолжаться, то с учетом расширения географии эскалации это поставит под угрозу мир и всю глобальную стабильность», – сказал Фидан. Его слова приводит Anadolu.

Кроме того, глава МИД Турции заявил о необходимости разработки и внедрения новых гарантийных механизмов с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Предпринимаемые сторонами шаги для установления справедливого мира должны быть гарантированы, подчеркнул Фидан.

Министр отметил, что Турция готова предпринять шаги для реализации этой концепции и внести свой вклад в справедливое и безопасное будущее.