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ВВС Азербайджана и Турции провели совместную воздушную разведку (видео)

ВВС Азербайджана и Турции провели совместную воздушную разведку (видео)

Проводятся тренировки с участием авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, привлеченных к совместным тактическим учениям «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023».

Как сообщает Минобороны, авиационные средства, совершившие вылеты с аэродромов базирования, в соответствии с планом выполнили задачи по взлету и посадке, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другим видам действий.

Отметим, что в учениях, которые пройдут в нашей стране с 23 по 25 октября, задействовано значительное количество техники, артиллерийских и авиационных средств различных видов войск обеих братских стран, а также инженерная техника и малые боты.

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