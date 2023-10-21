Сатановского уволили после того, как он назвал Захарову «пьяной шмарой» (видео)

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Главред канала «Соловьев LIVE» Владимир Соловьев заявил в своем Telegram-канале, что уволил востоковеда Евгения Сатановского за его оскорбительные высказывания в адрес официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Как сообщал ранее Minval, на днях в сети распространилось видео, на котором Сатановский заявляет, что Захарова «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может» и назвал ее «пьяной шмарой».

Соловьев принес свои извинения МИД РФ и Захаровой за слова Сатановского.

«Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала», — заявил в видеообращении пропагандист.