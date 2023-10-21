ООН поприветствовала доставку гуманитарной помощи в сектор Газа

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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прокомментировал прибытие в сектор Газа колонны гуманитарной помощи через КПП «Рафах». Он выразил уверенность, что это станет началом усилий по обеспечению жителей анклава всем необходимым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление.

Замгенсека поприветствовал сообщения о том, что в Газу прибыла колонна с гуманитарной помощью впервые с начала боевых действий между ХАМАС и Израилем. Он отметил, что этому событию предшествовали напряженные переговоры со всеми заинтересованными сторонами.

«Уверен, что эта поставка станет началом устойчивых усилий по обеспечению населения Газы необходимыми материалами, включая продовольствие, воду, лекарства и топливо», — заявил Гриффитс.

Он также напомнил, что гуманитарная ситуация в анклаве достигла «катастрофического уровня». Необходимо, чтобы помощь доходила до всех нуждающихся, вне зависимости от места нахождения в секторе Газа.