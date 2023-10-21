Абдель-Фаттах ас-Сиси призвал мир помогать Палестине

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал международное сообщество защитить права палестинского народа, открывая каирский саммит мира по Палестине в Новом Каире – египетской административной столице.

«Мы с удивлением наблюдаем за молчанием международного сообщества в ответ на практику коллективного наказания в секторе Газа. Палестинскому народу и мирным гражданам должна быть предоставлена международная защита», – сказал он.

По словам президента, Египет отвергает идею о перемещении палестинцев из сектора Газа на Синай, поскольку это не решит палестинский вопрос.