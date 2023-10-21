В Баку открылась штаб-квартира БИГ

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Сегодня в Winter Park Plaza состоялось открытие штаб-квартиры Бакинской инициативной группы (БИГ). Об этом сообщил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, сообщает Minval.az.

«Вчера в Баку с нашей стороны была организована международная конференция на тему «Неоколониализм: Нарушение прав человека и несправедливость, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым было сделано обращение к участникам мероприятия и мы уже официально приступили к своей деятельности. Мы будем продолжать борьбу с неоколониализмом в рамках нормы международного права. Мы объединим под своей инициативой заморские регионы. И как вы знаете, завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, и после завершения БИГ будет заниматься непосредственно борьбой против неоколониализма, охватит все регионы, страдающие от колониализма», – сказал А.Аббасов.