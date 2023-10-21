3 года назад армия Азербайджана освободила населенные пункты в трех районах |
Гаджиев: Жертвами армянских мин становятся и дикие животные (видео) |
Стало известно, почему США и Запад разгоняли «страшилку» о планах Баку «напасть» на Армению |
Азербайджан и Россия выставили 5 совместных постов в Карабахе |
Эрдоган выступил за прекращение огня в Газе |
Баку и Москва обсудили развитие связей |
КПП «Рафах» открыт |
В Шушу переселятся 25 тысяч человек |
Азербайджан закрыл свой рынок для иранского картофеля |
Главное Общество

В Баку ожидается 22 градуса тепла

В Баку ожидается 22 градуса тепла

Обнародован прогноз погоды на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ближе к вечеру в некоторых местах возможны кратковременные дожди, грозы. Утром местами будет слабый туман. Юго-западный ветер сменится северо-западным, днем возможно усиление ветра, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 12-15° тепла, днем 17-22 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм рт.ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, днем в некоторых восточных районах возможны дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем 21-26°тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4 ° тепла, днем 7-12 ° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку открылась штаб-квартира БИГ
Новость

В Баку открылась штаб-квартира БИГ

2023/10/21, 13:46
Лейла Алиева открыла очередной двор в рамках своего проекта (фото)
Общество

Лейла Алиева открыла очередной двор в рамках своего проекта (фото)

2023/10/21, 13:21
В Баку ожидается 22 градуса тепла
Общество

В Баку ожидается 22 градуса тепла

2023/10/21, 13:08
Внесена ясность в вопрос установки радаров на новой платной дороге Баку-Губа
Общество

Внесена ясность в вопрос установки радаров на новой платной дороге Баку-Губа

2023/10/21, 11:40
Строительство Лачинского международного аэропорта (видео)
Общество

Строительство Лачинского международного аэропорта (видео)

2023/10/21, 10:57
В Азербайджане пройдет очередной Фестиваль профессий
Общество

В Азербайджане пройдет очередной Фестиваль профессий

2023/10/21, 10:23
3 года назад армия Азербайджана освободила населенные пункты в трех районах
Общество

3 года назад армия Азербайджана освободила населенные пункты в трех районах

2023/10/21, 00:03
Британский депутат поддержал инициативу Баку по разминированию
Общество

Британский депутат поддержал инициативу Баку по разминированию

2023/10/20, 23:13
Гаджиев: Жертвами армянских мин становятся и дикие животные (видео)
Общество

Гаджиев: Жертвами армянских мин становятся и дикие животные (видео)

2023/10/20, 22:55