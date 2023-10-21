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Спецназы Азербайджана и Турции поразили условную цель (видео)

Спецназы Азербайджана и Турции поразили условную цель (видео)

В ходе тренировок к предстоящим в нашей стране совместным тактическим учениям «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023» спецназы Азербайджана и Турции демонстрируют высокий профессионализм.

Об этом  сообщили в Минобороны Азербайджана.

На очередных тренировках к совместным учениям поднятые по тревоге спецназовцы в соответствии с задачей выполнили различные действия, используя защитные свойства местности и средства маскировки.

Преодолевая препятствия, которые могут возникнуть на поле боя, группа в соответствии с планом совершила внезапный налет на пункт дислокации условного противника. Были выведены из строя пункты командного управления, узлы связи, обезврежена живая сила противника.

Тренировки к совместным тактическим учениям «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023» продолжаются.

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