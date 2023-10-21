Первую партию гумпомощи населению Газы доставят на 20 грузовиках

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Первая партия помощи гуманитарной помощи населению сектора Газы будет доставлена через КПП «Рафах» в субботу на 20 грузовиках. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на палестинское движение ХАМАС.

«Предполагается, что колонна из 20 грузовиков доставит в Газу лекарства, медицинские принадлежности и продовольствие», – указывается в заявлении движения.

Как сообщалось ранее, представители ООН надеялись ранее начать поставки в сектор в пятницу, однако доставка помощи в Газу была отложена из-за разногласий по поводу режима инспекции гуманитарной помощи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже прибыл на контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа. Он намерен лично контролировать проезд через наземный переход «Рафах» первых грузовиков, которые доставят гуманитарную помощь жителям палестинского анклава.