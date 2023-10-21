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Первую партию гумпомощи населению Газы доставят на 20 грузовиках

Первую партию гумпомощи населению Газы доставят на 20 грузовиках

Первая партия помощи гуманитарной помощи населению сектора Газы будет доставлена через КПП «Рафах» в субботу на 20 грузовиках. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на палестинское движение ХАМАС.

«Предполагается, что колонна из 20 грузовиков доставит в Газу лекарства, медицинские принадлежности и продовольствие», – указывается в заявлении движения.

Как сообщалось ранее, представители ООН надеялись ранее начать поставки в сектор в пятницу, однако доставка помощи в Газу была отложена из-за разногласий по поводу режима инспекции гуманитарной помощи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже прибыл на контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа. Он намерен лично контролировать проезд через наземный переход «Рафах» первых грузовиков, которые доставят гуманитарную помощь жителям палестинского анклава.

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