Внесена ясность в вопрос установки радаров на новой платной дороге Баку-Губа

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Новая платная автомобильная дорога Баку-Губа – государственная граница с Российской Федерацией является составной частью международного транспортного коридора Север-Юг. Эта дорога обеспечит удобную транспортировку прибывающих в Азербайджан как с севера, так и с юга транзитных, а также внутренних грузов.

Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Trend.

A.Наджафли отметил, что платная дорога построена в соответствии со стандартами скоростной дороги и с каждого направления перекрывается специальными ограждениями.

«Это мера принята для предотвращения появления каких-либо препятствий на пути. Также отметим, что водитель получает возможность перемещаться из пункта А в пункт Б с той же высокой скоростью, не меняя ее. Потому что безопасность на дороге обеспечена в полной форме. Вдоль проезжей части установлены необходимые камеры и другое оборудование. При необходимости будет обеспечено увеличение количества данного оборудования, а также установка радаров.

Новая дорога на 13 километров короче существующей, что позволит водителям быстрее добираться до пункта назначения», – добавил он.