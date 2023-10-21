В Швеции предложили пожизненно сажать подростков-преступников

211 Просмотров

Лидер правой партии «Шведские демократы» Джиммис Окессон заявил, что возраст уголовной ответственности нужно понизить с 15 до 13 лет, а в некоторых случаях стоит наказывать подростка пожизненным заключением. Об этом пишет РИА Новости.

В эфире Шведскому радио депутат отметил, что «если вы достаточно взрослый» для насильственного преступления, то возраст позволяет понести справедливое наказание по закону.

«Преступные сети вербуют 10- и 11-летних детей, с оружием и взрывчаткой обращаются 12-13-летние, а стрельбу в некоторых случаях проводят 14-15-летние», — заявил Окессон.

Правящие партии в Швеции уже начали обсуждать законодательную инициативу о снижении возраста наступления уголовной ответственности, отметил депутат.