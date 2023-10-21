США готовы к диалогу с Россией по снижению ядерных рисков

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США в непосредственном контакте с российскими официальными лицами обозначили готовность возобновить с РФ диалог по снижению ядерных рисков и выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Об этом газете «Коммерсант» заявили в американском посольстве в Москве.

В дипмиссии отметили, что Вашингтон готов уже сейчас привлечь Москву к управлению ядерными рисками и разработке рамок контроля над вооружениями на период после 2026 года, то есть после истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III).

В посольстве США указали, что готовы вступить в эти обсуждения, однако российская сторона не отреагировала на предложение, и в дипмиссии рассчитывают на ответ.