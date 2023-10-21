В Азербайджане пройдет очередной Фестиваль профессий

95 Просмотров

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защите населения Азербайджана во второй раз проведет в стране Фестиваль профессий, сообщает пресс-служба министерства.

Главная цель фестиваля, который состоится под девизом «Спроси о профессии у профессионала!», – повысить информированность людей о важности правильного выбора профессии, помочь участникам получить наглядное представление о разных профессиях.

На фестивале, который охватит десять регионов Азербайджана, будут проведены просветительские мероприятия, посвященные 14 профессиям. Участники фестиваля получат информацию о возможностях развития в сфере выбранной специальности, формировании будущих рынков труда, навыках, необходимых для овладения той или иной профессией.

Фестиваль стартует 28 октября в Губинском районе и пройдет в следующих городах и районах:

• Губа – 28 октября

• Исмаиллы – 30 октября

• Загатала – 1 ноября

• Шамкир – 3 ноября

• Сальян – 5 ноября