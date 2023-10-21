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22 журналиста погибли с начала эскалации ближневосточного конфликта

22 журналиста погибли с начала эскалации ближневосточного конфликта

Более 20 журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на  Комитет защиты журналистов.

«По состоянию на 20 октября по меньшей мере 22 журналиста пополнили списки более чем 4 тыс. погибших с обеих сторон», – говорится в сообщении.

Как отмечает организация, «журналисты в секторе Газа подвергаются особенно высоким рискам в ходе освещения конфликта в преддверии наземной операции израильских войск, а также в свете разрушительных авиаударов Израиля и отключения электричества».

Из 22 погибших журналистов, указывает комитет, 18 были палестинцами, трое – израильтянами, один – ливанцем. Кроме того, восемь сотрудников СМИ были ранены, еще трое числятся пропавшими без вести или помещенными под стражу.

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