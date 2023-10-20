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Коротченко: Опыт Израиля, как и опыт Азербайджана, надо изучать

Коротченко: Опыт Израиля, как и опыт Азербайджана, надо изучать

Опыт Израиля, за несколько дней мобилизовавших 300 тысяч резервистов (экипированных, мотивированных, с желанием воевать) – надо изучать, самым внимательным образом изучать! Так же, как и надо изучать опыт ВС Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«И еще надо изучать, как так получилось, что израильские спецслужбы проспали войну, о чем сегодня публично каются», – добавил эксперт.

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