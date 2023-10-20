«Азерпочт» откроет филиалы на освобожденных территориях

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«Азерпочт» продолжает свою деятельность в Ханкенди и на других освобожденных от оккупации территориях.

Об этом говорится в сообщении ЗАО «Азерпочт».

Оказание почтовых услуг на освобожденных от оккупации территориях обеспечивается Физулинским, Джебраильским, Агдамским и Гёйгёльским почтовыми филиалами ЗАО «Азерпочт». В то же время в почтовых филиалах можно воспользоваться рядом финансовых услуг, произвести оплату услуг связи.

Также ведется соответствующая работа по организации почтовых услуг в Ходжавенде, Агдере, Аскеране и на других освобожденных территориях.