Кадыров заявил о геноциде мусульман в Газе

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Непрекращающиеся обстрелы в секторе Газа — откровенный геноцид мусульман. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своём телеграм-канале.

«Трагические и душераздирающие события, происходящие на территории сектора Газа, не оставляют никого равнодушным. Кадры, которые мы ежедневно видим, наглядно свидетельствуют, что каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев», — написал Кадыров.

По мнению главы, власти Запада — преступники и лицемеры, которые поддерживают не только геноцид палестинцев, но «сатанистов и нацистов в Украине».