В Грузии открыли памятник Рахибу Мамедову (фото)

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На территории села Чаладиди Хобинского района Грузии состоялось открытие памятника герою Рахибу Мамедову.

В церемонии открытия приняли участие руководство Земо-сванетского региона Грузии, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, генеральный консул Турции в Батуми Рыза Каган, члены семьи Рахиба Мамедова, представители грузинской и азербайджанской общественности, а также сотрудники СМИ, уточняет «Репорт».

По словам заместителя губернатора региона Нино Виблиани, 19-летний уроженец Азербайджана ценой своей жизни в 1987 году спас 28 жителей села Чаладиди: «Память о Рахибе Мамедове всегда жива, и воздвигнутый сегодня памятник является еще одним проявлением дружбы между народами Азербайджана и Грузии».

Брат Р.Мамедова Сахиб Мамедов сказал, что открытие этого памятника – большое событие для их семьи: «От имени нашей семьи лично выражаю благодарность всем, кто внес вклад в эту работу. Герои не забываются».