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Эрдоган выступил за прекращение огня в Газе

Эрдоган выступил за прекращение огня в Газе

Расширение атак на сектор Газа не принесет ничего, кроме еще большей боли, смерти и слез.

Об этом в соцсети Х написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Регион необходимо как можно скорее спасти от этого безумия, поощряемого западными странами и в котором западные средства массовой информации конкурируют за его легитимацию.

Я призываю все государства и международные организации искренне поддержать инициативы по скорейшему установлению гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.

Я повторяю наш призыв к израильской администрации никогда не расширять масштабы своих нападений на гражданское население и немедленно прекратить свои операции, которые равносильны геноциду.

Мы верим, что наш регион достигнет постоянной стабильности благодаря созданию новых механизмов, которые будут гарантировать безопасность мусульман, евреев, христиан и всех, кто живет на этих землях.

Турция будет продолжать вносить свой вклад в предотвращение дальнейшего пролития невинной крови, предотвращение новых гуманитарных трагедий и разрешение конфликтов в Палестине до того, как они достигнут точки невозврата», – отметил президент.

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