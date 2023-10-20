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Сафиханлы рассказал в Брюсселе о минном терроре Армении

Сафиханлы рассказал в Брюсселе о минном терроре Армении

Руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы принял участие в 75-м Европейском и Центральноазиатском региональном диалоге по правам человека на тему “Право на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду” в Брюсселе.

Согласно информации пресс-службы аппарата, мероприятие было организовано совместно Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, Европейским региональным офисом, Программой ООН по окружающей среде и Брюссельским координационным управлением.

Выступая на мероприятии Сафиханлы отметил, что сохранение экологического баланса, охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов в последнее время превратились в наиболее актуальные вопросы повестки.

По его словам, войны, оккупации и политика этнических чисток некоторых стран являются основными факторами, негативно влияющими на окружающую среду. Сафиханлы отметил, что Азербайджан также пострадал от политики оккупации, минного террора и экотеррора, совершенных Арменией.

Несмотря на освобождение своих территорий, Азербайджан до сих пор борется с негативными последствиями армянской оккупации, восстановление полностью разрушенной инфраструктуры и экосистемы требует долгих лет и значительных средств, сказал он.

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