Азербайджан и Россия выставили 5 совместных постов в Карабахе |
Эрдоган выступил за прекращение огня в Газе |
Баку и Москва обсудили развитие связей |
КПП «Рафах» открыт |
В Шушу переселятся 25 тысяч человек |
Азербайджан закрыл свой рынок для иранского картофеля |
Байрамов провел переговоры с Лавровым: что известно (обновлено) |
Ереван рассматривает возможность участие во встрече формата «3+3» в Тегеране |
В эфире пропагандистского RT все пошло не так, как ожидали (видео) |
Главное Политика

В Милли Меджлисе осудили предвзятое заявление австрийского парламента

В Милли Меджлисе осудили предвзятое заявление австрийского парламента

Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Австрия выражает категорический протест против одностороннего заявления, принятого 19 октября парламентом Австрии. Об этом говорится в заявлении рабочей группы.

В заявлении говорится, что данная позиция парламента Австрии не отражает объективно происходящие в нашем регионе события, а также противоречит международным правовым нормам и нейтральной позиции Австрийской Республики.

«Мы сурово осуждаем само принятие этого заявления как акт, нацеленный против усилий по обеспечению доверия и мира в регионе. При составлении данного заявления не было принято к сведению то, что гражданское население не пострадало в ходе антитеррористических мероприятий, предпринятых Азербайджаном на его собственной суверенной территории, а также что жители Карабаха армянского происхождения добровольно отправились в Армению, что Азербайджан всячески помогает людям, не покинувшим Карабах, что создан специальный портал для процесса реинтеграции и что Администрацией президента Азербайджана заявлен особый план реинтеграции», – говорится в заявлении.

В рабочей группе также отметили, что в своем заявлении парламент Австрии игнорирует реалии региона, и тот факт, что былой конфликт коренился в территориальных претензиях Армении к Азербайджану, за которыми последовали вооруженная интервенция в нашу страну и оккупация части ее территории, а также этническая чистка азербайджанского населения.

«Все эти моменты и факты, сопровожденные доказательствами, были доведены до сведения депутатов парламента Австрии во время встречи с ними 18 октября. Там же были даны ответы на все заданные австрийскими парламентариями вопросы. Мы, рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Австрия, всецело отвергаем подобное несправедливое отношение, продемонстрированное к нашему государству. Мы полагаем, что заявления такого свойства провоцируют реваншистские силы в Армении на совершение действий против Азербайджана и ни в коем случае не служат процессу нормализации отношений между двумя странами», – говорится в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
Баку и Москва обсудили развитие связей
Политика

Баку и Москва обсудили развитие связей

2023/10/20, 20:21
Азербайджанские депутаты осудили предвзятый вердикт Сената Чехии
Политика

Азербайджанские депутаты осудили предвзятый вердикт Сената Чехии

2023/10/20, 19:32
В Милли Меджлисе осудили предвзятое заявление австрийского парламента
Политика

В Милли Меджлисе осудили предвзятое заявление австрийского парламента

2023/10/20, 19:20
Байрамов провел переговоры с Лавровым: что известно (обновлено)
Политика

Байрамов провел переговоры с Лавровым: что известно (обновлено)

2023/10/20, 18:56
Костанян: Мы получили предложения от азербайджанской стороны
Политика

Костанян: Мы получили предложения от азербайджанской стороны

2023/10/20, 18:01
Ереван рассматривает возможность участие во встрече формата «3+3» в Тегеране
Политика

Ереван рассматривает возможность участие во встрече формата «3+3» в Тегеране

2023/10/20, 16:51
Главы МИД ЕС обсудят поддержку Армении и приближение ее к Евросоюзу
Политика

Главы МИД ЕС обсудят поддержку Армении и приближение ее к Евросоюзу

2023/10/20, 16:33
«Большая война» на повестке дня — чего ждать Южному Кавказу?
Политика

«Большая война» на повестке дня — чего ждать Южному Кавказу?

2023/10/20, 15:09
Джейхун Байрамов принял представителя Госдепа США
Политика

Джейхун Байрамов принял представителя Госдепа США

2023/10/20, 15:00