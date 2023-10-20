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В Джебраиле, Губадлы и Зангилане планируется построить 24 села

В Джебраиле, Губадлы и Зангилане планируется построить 24 села

Согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные территории Азербайджана, в течение 2022-2026 годов в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах планируется строительство 3 городских центров, 5 поселков и 24 сел.

Об этом заявил исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе Новрас Джафаров на панели «Вклад служб восстановления, строительства и управления в Великое возвращение», проведенной в рамках Каспийской строительной недели, передает Trend.

«В селе Агалы Зангиланского района, которое считается первым в числе мест Великого возвращения, уже налажена жизнь. В это село переселено 133 семьи (649 человек). Большая часть сотрудников, привлеченных к управлению селом Агалы, являются жителями данного села», – отметил Н. Джафаров.

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