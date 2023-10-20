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Генерал Маккензи: У Израиля нет выбора

Генерал Маккензи: У Израиля нет выбора

У Израиля нет другого выбора, кроме как пойти на наземную операцию в секторе Газа, считает генерал в отставке, бывший командующий войсками США на Ближнем Востоке Кеннет Фрэнк Маккензи. В интервью Foreign Policy он отметил, что израильская сторона сама создала подобную ситуацию.

«У Израиля нет выбора. Их модель сдерживания провалилась <…> теперь они должны применять подавляющую силу, чтобы восстановить возможности сдерживания», — пояснил Маккензи.

Он добавил, что Израиль может рассчитывать на американскую поддержку, как минимум в плане разведданных. Маккензи подчеркнул, что израильская сторона сможет лучше ориентироваться в ситуации за счет получения информации о ситуации с кораблей США в Восточном Средиземноморье.

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