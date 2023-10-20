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Главное Общество

В Агалы переедут еще 33 семьи

В Агалы переедут еще 33 семьи

20 октября Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку среди семей, которые на следующем этапе будут переселены в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщили в Комитете, в мероприятии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Исполнительной власти Зангиланского района, Общественного совета при Государственном комитете.

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