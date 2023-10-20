Протестующие ворвались в здание «представительства» карабахских сепаратистов в Ереване |
У ХАМАСа может быть «смертельный сюрприз» для армии Израиля |
В Грузии разработали план на случай ядерной войны |
Азербайджанские летчики участвуют в военных учениях в Пакистане |
3 года назад ВС Азербайджана освободили Зангилан и еще ряд сел |
Госдеп винит ХАМАС во взрыве в госпитале Газы (видео) |
СМИ: ЦАХАЛ получил «зеленый свет» для вторжения в палестинский анклав |
Казахстан не запрещал экспорт товаров в Россию (обновлено) |
В Ханкенди открылся филиал ООО «Азерпочта» (фото) |
Главное Армия

Подразделения коммандос Азербайджана и Турции отработали обезвреживание диверсионной группы противника

Подразделения коммандос Азербайджана и Турции отработали обезвреживание диверсионной группы противника

Накануне совместных тактических учений «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023», которые пройдут в Азербайджане с 23 по 25 октября текущего года, подразделения коммандос двух братских стран отработали действия по различным задачам.

Как сообщает Минобороны, выполнив тактическую передислокацию в условиях ограниченного видения в ночное время суток, коммандос совершили налёт, обезвредив диверсионную группу условного противника в пункте дислокации.

Основной целью учений является совершенствование тактических навыков военнослужащих в условиях ограниченного видения и дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.

Продемонстрировав высокий профессионализм в ходе учений, коммандос успешно выполнили все задачи.

Теги:
Из этой рубрики
Подразделения коммандос Азербайджана и Турции отработали обезвреживание диверсионной группы противника
Армия

Подразделения коммандос Азербайджана и Турции отработали обезвреживание диверсионной группы противника

2023/10/20, 12:15
В Нахчыване готовятся к совместным азербайджано-турецким учениям (видео)
Армия

В Нахчыване готовятся к совместным азербайджано-турецким учениям (видео)

2023/10/20, 10:22
Азербайджанские летчики участвуют в военных учениях в Пакистане
Армия

Азербайджанские летчики участвуют в военных учениях в Пакистане

2023/10/20, 10:19
В Карабахе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (фото)
Армия

В Карабахе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств (фото)

2023/10/20, 09:15
Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись обстрелам
Армия

Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись обстрелам

2023/10/20, 00:57
Израиль получит американские снаряды, предназначенные Украине
Армия

Израиль получит американские снаряды, предназначенные Украине

2023/10/20, 00:56
Корабль ВМС США перехватил ракеты у берегов Йемена
Армия

Корабль ВМС США перехватил ракеты у берегов Йемена

2023/10/20, 00:30
Кулеба дал прогноз по поставкам F-16
Армия

Кулеба дал прогноз по поставкам F-16

2023/10/20, 00:18
СМИ: ЦАХАЛ получил «зеленый свет» для вторжения в палестинский анклав
Армия

СМИ: ЦАХАЛ получил «зеленый свет» для вторжения в палестинский анклав

2023/10/19, 23:04