Подразделения коммандос Азербайджана и Турции отработали обезвреживание диверсионной группы противника

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Накануне совместных тактических учений «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023», которые пройдут в Азербайджане с 23 по 25 октября текущего года, подразделения коммандос двух братских стран отработали действия по различным задачам.

Как сообщает Минобороны, выполнив тактическую передислокацию в условиях ограниченного видения в ночное время суток, коммандос совершили налёт, обезвредив диверсионную группу условного противника в пункте дислокации.

Основной целью учений является совершенствование тактических навыков военнослужащих в условиях ограниченного видения и дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.

Продемонстрировав высокий профессионализм в ходе учений, коммандос успешно выполнили все задачи.