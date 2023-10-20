«Мы не хотим быть французским департаментом»

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Французское государство целенаправленно уничтожает корсиканцев, запрещая им говорить и учиться на родном языке. Об этом на международной конференции на тему «Неоколониализм: Нарушение прав человека и несправедливость», организованной Бакинской инициативной группой (БИГ), заявил представитель острова Корсика в Средиземном море (один из 18 регионов Франции) господин Родригес, сообщает Minval.az.

«Как можно охарактеризовать наше участие здесь. Хочу описать вкратце нашу историю сопротивления. Наш остров был объектом оккупаций и агрессий со стороны завоевателей. Сначала Генуэзская республика пыталась добиться подчинения мирного населения, но не добилась этого. Затем генерал Паскаль Пауло объявил независимость Корсики, появилась конституция, в 1755 году она была объявлена итало-говорящей республикой. Но спустя время Франция фактически купила наш остров. Франция творила ужасные вещи, издевалась над местными жителями, расстреливала их, были введены запреты для корсиканцев. Нам запрещали придерживаться национальных традиций, нас обложили налогами. Серьезные налоги были введены на местные товары, создавались условия для того, чтобы приобретались товары из Франции. На нашей территории проводились ядерные испытания, загрязненные воды стекаются в Средиземное море», – сказал он.

Представитель Корсики отметил, что устранение языка – это уничтожение культуры. Участники национально- освободительного движения задерживались полицией, многие были приговорены к смертной казни. В 66 -м году прошлого столетия участники движения подверглись репрессиям, многие погибли в тюрьмах.

«Да, мы добились открытия университета Корте, но этого мало, речь идет о реальной свободе от колониальной зависимости. Франция обманывает нас обещаниями. В 2004 году корсиканское движение сложило оружие в 2018 году была создана национальная коалиция, но эффекта это не возымело. Убийства политические продолжались, репрессии проводились по всей стране. Вскоре в Корсике начались обсуждения получения автономии, через 18 месяцев мы поняли, что автономия не носит исторического характера. У корсиканцев по-прежнему не было возможности использовать свой язык на уровне французского. Мы не ждем от правительства реальных перемен, и мы приехали сюда, чтобы рассказать об этом и донести правду о нашей борьбе. Мы не хотим быть французским департаментом, мы хотим возродиться из пепла», – заявил г-н Родригес.