Турция, Болгария и Румыния намерены провести операцию по разминированию в Черном море

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Болгария, Румыния и Турция планируют в ближайшее время начать совместную операцию по очистке территориальных вод от мин, попадающих туда в результате боевых действий в Черном море.

Об этом на международной конференции в Софии сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает ТАСС.

«Операция готовилась на протяжении двух месяцев, и информация о ней не была публичной. В настоящее время осталось уточнить некоторые мелкие детали. Я полагаю, что ближайшее время эта операция начнется», – сообщил министр. Тагарев уточнил, что операция ограничится территориальными водами трех государств в Черном море, проведение работ по разминированию вод у украинских берегов не предполагается. На более позднем этапе возможно включение в совместную операцию специалистов Грузии.