Страховщики авиакомпаний Израиля и Ливана отказались покрывать военные риски

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Компании-страховщики, покрывающие риски авиаперевозок во время войны, уведомили некоторые израильские и ливанские авиакомпании об отмене страхового покрытия, сообщает Reuters, ссылаясь на сообщения трех источников на отраслевом рынке.

При этом агентство напоминает, что ранее страховщики израильских компаний El Al Airlines, Israir и Arkia заявляли, что могут отменить страховые соглашения из-за войны между Израилем и боевиками палестинской группировки ХАМАС.

На прошлой неделе финансовый комитет израильского парламента одобрил план предоставления государственной гарантии в размере 6 млрд долларов местным авиакомпаниям для покрытия страховки от военных рисков.

По словам специалиста по страхованию в Hive Underwriters Брюса Кармана, чьи слова приводит агентство, решение страховых компаний связано с нежеланием покрывать военные риски без дополнительного вознаграждения.

С 7 октября крупнейшие авиакомпании Европы сократили либо полностью прекратили свои рейсы в Израиль. Тогда CNN сообщал, что, по данным FlightAware, отменено 14% рейсов, направлявшихся в Тель-Авив из других стран.