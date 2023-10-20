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Ильхам Алиев принял представителя Госдепа США

Ильхам Алиев принял представителя Госдепа США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Джошуа Хака.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече состоялся обмен мнениями об обеспечении мира и стабильности в регионе, процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ильхам Алиев еще раз выразил намерение Азербайджана, связанное с региональной мирной повесткой, нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, продолжением переговоров по мирному договору и его скорейшим подписанием.

На встрече был проведен обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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