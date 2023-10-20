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СМИ: Аббас отказался от разговора с Байденом

СМИ: Аббас отказался от разговора с Байденом

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с президентом США Джо Байденом во время визита американского лидера в Израиль 18 октября.

Об этом сообщает израильское государственное радио Kan со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в административном центре Западного берега реки Иордан городе Рамалла, где расположена канцелярия палестинского лидера.

По информации радиостанции, представители администрации США пытались организовать телефонный разговор между двумя лидерами 18 октября, но Аббас отклонил эту просьбу. Kan уточняет, что стороны продолжают поддерживать контакт.

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