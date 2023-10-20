Николос Боло: Мы тверды в своих намерениях быть свободными от французской зависимости

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В Новой Каледонии растут бедность и безработица. Об этом в ходе своего выступления на международной конференции на тему «Неоколониализм: Нарушение прав человека и несправедливость», организованной Бакинской инициативной группой (БИГ), заявил лидер движения «Канук» Николос Боло, сообщает Minval.az.

«Мы уже в третий раз встречаемся в рамках БИГ. Хочу донести до вашего сведения, что наши ресурсы используются нерационально, растут бедность, безработица. Уже как 170 лет Франция демонстрирует себя как правовое государство, но в то же время ведет колониальную политику. Говоря о процессе деколонилизации, хочу отметить, что в 60-е годы прошлого столетия появились организации, движения свободы. В 1975 году на островах Каледонии мы проведи выборы, народ изъявил желание бороться за независимость.

В 80-х руководитель головной партии был застрелен – это было политическое убийство. Это был первый белый, который боролся за права коренного населения, но его убрали. В 80-х в рамках президентских выборов во Франции был проведен маскарад, нас лишили прав. Французское государство не исполняет свои обязательства. Мы видим, что продолжается старая история. В бывших колониях голод, войны. Население колоний обманывают, говорят, что они могут стать самостоятельными только при наличии экономического потенциала. И в дипломатической сфере есть определенные пробелы. Молодежь не может найти работу, она уезжает, ее привлекают в вооруженные формирования. Неоколониализм – это такой термин, который характерен для деятельности западных государств. Мы солидарны с другими народами, ведущими такую же борьбу, и мы тверды в своих намерениях быть свободными от французской зависимости», – сказал Николос Боло.