В Нахчыване готовятся к совместным азербайджано-турецким учениям (видео)

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В Азербайджане продолжаются подготовительные тренировки к совместным тактическим учениям «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023», посвященным 100-летию образования Турецкой Республики.

Как сообщает Минобороны, задействованные в учениях подразделения Отдельной Общевойсковой Армии, покинув пункты постоянной дислокации и совершив перемещения на территории, выполнили нормативы по подготовке техники к боевому применению.

Основной целью совместных учений, которые пройдут 23-25 октября с привлечением военнослужащих двух братских стран, боевой техники и средств авиации, станет обеспечение боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствование управления, обмен опытом и повышение профессионализма личного состава.

