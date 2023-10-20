Французы используют на Мартинике запрещенный препарат, вызывающий рак

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«Мы говорим о неоколониализме. Наша страна живет под давлением Франции и хочет независимости», – об этом заявил представитель Гваделупы Жан Жак Гутерес в ходе выступления на пресс-конференции на тему «Неоколониализм: Нарушение прав человека и несправедливость», организованной Бакинской инициативной группой, сообщает Minval.az.

«Сегодня значимая для нас дата, которая позволит нам консолидироваться в борьбе против колонизаторов. Господа, Франция обучает наших детей, а потом отправляет их работать в другие страны, далеко от дома, а сами французы приезжают работать в Гваделупу. В стране высокая безработица. Народ не устраивает такое положение дел, поэтому на днях молодежь вышла на митинг. К сожалению, задержаны участники митинга, выступающие против узурпаторства. Вот она – французская справедливость. Жандармерия проводит репрессивную политику в отношении коренных жителей. Положение в Гваделупе схоже с ситуацией в африканских странах. Мы призываем все народы Франции порвать оковы зависимости от нее. Мы выражаем свою солидарность со странами, которые борются сегодня с Францией. Мы хотим, чтобы в стране был мир. Мы хотим положить конец колониализму», – сказал он.

В свою очередь, представитель Мартиники заявил, что они – «самые обездоленные, маргинальные группы».

«Организации, которые признали эту несправедливость, взывают к совместным действиям. Пока мы обсуждаем эти вопросы, французский колониализм продолжается, и миллионы людей страдают от этого. Расскажу вам, что в процессе выращивания бананов используется хлор-декон, препарат, использование которого было запрещено в 60-х, потому что он вызывает развитие онкологии. Но французы, несмотря ни на что, используют этот препарат на плантациях бананов и сегодня почти все африканцы носят в себе это вещество, дети рождаются с патологиями. Мы видим также народные восстания в нашей стране против французского колониализма. 90 процентов нашей сельскохозяйственной продукции отбирается у нас. Это делалось для того, чтобы мы не могли быть независимыми. Мы полагаем, что должны получить независимость от Франции. Существуют очень большие экономические проблемы, молодежь остается безработной, французы приезжают работать на наших землях, все еще наблюдаются элементы рабства. Мы хотим использовать данную возможность, и выразить солидарность с Мали, Нигером», – отметил представитель Мартиники.