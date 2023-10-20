Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись обстрелам

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Военная база США Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась обстрелу из реактивной установки залпового огня «Град». Как сообщил новостной портал Shafaq News, на ее территории разорвалось несколько ракет.

Ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки «Исламское государство». Подробностей последствий ракетной атаки не приводится.

По информации телеканала Al Mayadeen, удары по базе нанесли также беспилотные летательные аппараты.

Ранее нападение было совершено на базу США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска). Как сообщил катарской телестанции Al Jazeera источник в Центральном командовании ВС США, несколько американских военнослужащих «получили ранения, которые не требуют госпитализации».